In Spanien wächst vor dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland die Zuversicht. "Wir sind Top-Favorit, ich habe keinen Zweifel, dass wir gewinnen", sagte der frühere spanische Nationalcoach Vicente del Bosque der Sport Bild. Es sei "auf jeden Fall" ein vorweggenommenes Endspiel, "es sind zwei der besten Mannschaften bei dem Turnier".

Dennoch geht del Bosque, der Spanien 2010 zum WM-Titel führte und zwei Jahre später Europameister wurde, von einem Erfolg von La Roja aus. "Ich möchte nicht respektlos sein, und wir müssen auch bescheiden bleiben", sagte der 73-Jährige vor dem Duell am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart, aber er sehe Spanien "grundsätzlich in vielen Belangen besser".

In der Offensive und Defensive stimme "einfach alles". Zudem gebe es "keine Mannschaft, die besser über außen spielt". Das DFB-Team habe zwar den Vorteil, dass es zu Hause spiele, meinte del Bosque. "Wenn man aber sieht, was beide Länder fußballerisch bisher gezeigt haben, ist Spanien die bessere Mannschaft."

Insbesondere Wunderkind Lamine Yamal (16) hat es dem Coach, der Spanien von 2008 bis 2016 trainiert hat, angetan. Er traue dem Außenstürmer des FC Barcelona eine "Weltkarriere zu, wenn er im Kopf alles, was er in seinem jungen Alter schon erlebt, gut verarbeitet und auf dem Teppich und gleichzeitig mental stark bleibt", sagte del Bosque.

