Das ÖFB-Team verpasst den erstmaligen Einzug in das Viertelfinale einer Europameisterschaft! Österreich muss sich der Türkei bei der Endrunde in Deutschland trotz eines engagierten Auftritts 1:2 geschlagen geben. Michael Gregoritsch bzw. Merih Demiral mit einem Doppelpack sorgen vor 42.000 Zuschauern im Leipzig Stadion für die Tore. Nach dem bitteren Tag von Kapitän Arnautovic & Co. äußerten sich der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, ÖFB-Päsident Klaus Mitterdorfer sowie die Spieler Michael Gregoritsch, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Nicolas Seiwald, Romano Schmid und Philipp Lienhart.

"Wir haben vier mega unterhaltsame und intensive Spiele gezeigt"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick:

"Wir haben ganz stark begonnen und hatten riesen Möglichkeiten auf den Ausgleich beziehungsweise auf die Führung."

"Nach dem 0:1 hatten wir drei, vier Topchancen und die ersten 15 Minuten waren wir super im Spiel. Dann haben wir den Zugriff verloren, aber in der zweiten Halbzeit wurde es besser."

"Alle vier Spiele von uns hatten den höchsten Unterhaltungswert und auch das heutige war unterhaltsam. Wir haben vier mega unterhaltsame und intensive Spiele gezeigt."

"Wir haben zu wenig aus den Chancen gemacht und zwei Mal bei den Standards nicht gut verteidigt."

"Die zweite Halbzeit haben wir komplett dominiert und nach dem 2:0 haben wir nicht aufgegeben. Die Türken waren froh, dass das Spiel aus war."

"Wir hatten heute sicherlich nicht das nötige Glück, dass es gebraucht hätte. Die Türken waren am Ende am Ende und wir hatten körperliche Vorteile."

"Sicherlich ist ein Traum geplatzt, denn wir wollten mit dieser Euphorie weiterkommen"

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer:

"Die Torfolge ist unglücklich passiert und wir haben die Tore nicht gemacht und damit gewinnt man kein Fußballspiel."

"Sicherlich ist ein Traum geplatzt, denn wir wollten mit dieser Euphorie weiterkommen. Jetzt sind wir alle sehr enttäuscht."

"Die Mannschaft ist komplett enttäuscht. Wir wären gerne diesen Weg weitergegangen."

"Es herrscht eine riesen Enttäuschung in ganz Österreich. Wir hatten unsere Chancen, aber wir haben dennoch viele Menschen in Österreich glücklich gemacht. Wir müssen das schnell abhaken und mit dem Team ist einiges möglich."

"Wir haben alles auf dem Platz gelassen, aber..."

Joker Michael Gregoritsch:

"Wir haben uns selbst und dem ganzen Land große Hoffnungen gemacht. Jetzt haben wir es nicht geschafft. Es wäre mehr möglich gewesen."

"Die Chancen zum Ausgleich haben wir nicht genutzt. Wenn man zwei Standardtore bekommt und mit 2:0 hinten liegt, wird es schwer. Wir haben die entscheidende Tore nicht gemacht."

"Es ist extrem schade und enttäuschend. Wir haben alles auf dem Platz gelassen, aber die entscheidenden Tore nicht gemacht."

"Die letzte Parade war unglaublich"

Offensivakteur Christoph Baumgartner:

"In der letzten Aktion habe ich nicht viel falsch gemacht, aber es war eine unglaubliche Parade."

"Wir haben immer gesagt, dass wir sehr glücklich sind, dass das Turnier ist. Es ist extrem bitter, dass es heute so gelaufen ist."

"Es ist ganz schwer in solchen Situationen in die Gesichter der Fans zu sehen. Die Unterstützung war unglaublich. Das ganze Land stand hinter uns."

"Das Spielglück war heute nicht auf unserer Seite. Wir hätten das Spiel gewinnen können. Es ist sehr enttäuschend."

"Pure Enttäuschung zurzeit. Wir haben uns viel mehr vorgenommen, aber jetzt fahren wir nach Hause."

"So Auszuscheiden ist extrem bitter für uns"

Mittelfeldspieler Florian Grillitsch:

"Die vorherigen Spiele sind egal. Es war heute auch kein schlechtes Spiel von uns. Das frühe Gegentor war schwer für uns.

"Wir sind alle brutal enttäuscht und haben uns alle mehr erhofft. Es hat nicht sein sollen."

"Die Art und Weise war extrem bitter für uns und so Auszuscheiden ist extrem bitter."

"Es hilft nicht, dass wir die bessere Mannschaft waren. Am Ende des Tages gibt es immer einen Gewinner und Verlierer, aber die Art und Weise ist sehr bitter. Die Türkei hatte bis auf die zwei Standards keine Chance. Am Ende sind wir draußen."

"In zwei Tagen schauen wir mit Stolz auf diese EURO zurück"

Mittelfeldspieler und Dauerbrenner Nicolas Seiwald (absolvierte alle vier EM-Partien über die volle Distanz):

"Wir haben die erste Halbzeit verpasst zu pressen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Türkei dominiert. Am Ende liegt es an der Chancenverwertung."

"In zwei bis drei Tagen schauen wir sicherlich mit Stolz auf diese EURO zurück, aber im Moment ist schwer."

"Wir wissen, was mit der Mannschaft möglich gewesen wäre. Es wäre alles möglich gewesen. Das hat man in der Gruppe gesehen."

"Wir müssen uns dieses Spiel anschauen. Standards gehören zum Spiel dazu. Es ist natürlich bitter, wenn zwei Eckbälle reichen. Die Türkei hat alles investiert."

"Große Enttäuschung und Leere ist im Team gerade vorhanden. Wir waren heute die bessere Mannschaft und haben Powerplay gespielt in der gesamten zweiten Halbzeit. Zum Schluss hatten wir mehr Energie."

Offensivakteur Romano Schmid:

"Es ist sehr bitter, weil wir uns alle sehr viel vorgenommen haben. Es war sicherlich nicht ganz verdient, aber so ist der Fußball."

"An der Chancenverwertung hat es heute gelegen. Wir waren gefährlich."

"Haben alle gedacht, dass die Reise weitergeht"

Abwehrspieler Philipp Lienhart:

"Es ist eine unglaubliche Enttäuschung bei allen zu spüren, weil wir alle gedacht haben, dass die Reise weitergeht."

"Es ist unglaublich bitter und der Spielverlauf war auch unglaublich bitter mit den zwei Standards."

Statement-Quelle: ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Julian Biereder/Ligaportal