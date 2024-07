Shootingstar Jamal Musiala hat in den höchsten Tönen von Mittelfeld-Metronom Toni Kroos geschwärmt. "Man kann stundenlang über ihn reden. Was er uns als Spieler und Charakter bringt, ist so wichtig", sagte der 21-Jährige vor dem mit Spannung erwarteten EM-Viertelfinale der deutschen Fußballer am Freitag (18.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) gegen Spanien im Sky-Interview: "Er pusht uns."

Für Musiala und die anderen jungen Spieler sei es sehr gut, "Toni hinter uns zu haben. Und wir werden alles tun, um dieses Turnier für das Land, für das Trainerteam, für ihn, einfach für uns alle zu gewinnen." Das sei die "Motivation", betonte Musiala, der mit drei Toren bester DFB-Torschütze bei der Heim-EM ist.

Gegen die Spanier erwartet der Profi des FC Bayern eine knifflige Aufgabe. "Es wird ein schweres Spiel. Beide Mannschaften haben die Qualität, um es auch ins Finale zu schaffen", sagte Musiala: "Wir müssen uns gegenseitig pushen und Vertrauen in uns selbst haben, dass wir dieses Spiel gewinnen können."

