DFB-Team hat das Halbfinale im Visier

Foto: AFP/SID/Tobias SCHWARZ

Die EM-Euphorie in Deutschland ist groß, der Respekt vor Topfavorit Spanien offenbar noch größer. 43 Prozent der Deutschen glauben laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für das Nachrichtenportal watson an einen spanischen Sieg im Viertelfinal-Kracher gegen Deutschland am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

Mit dem Einzug ins Halbfinale des Gastgeberteams rechnen demnach 22 Prozent der Befragten. Rund jeder Dritte (35 Prozent) äußerte keine Einschätzung zum Spielausgang. Zugleich trauen 29 Prozent der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann den EM-Titel zu, 44 Prozent glauben nicht an den vierten EURO-Triumph für Deutschland. Laut watson wurden für die Umfrage rund 2500 Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren befragt.

© 2024 SID