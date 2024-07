Kraftvoll weiter: Alexander Zverev

Foto: AFP/SID/Glyn KIRK

Regenerieren und Fußball schauen - Alexander Zverev blickte dem spielfreien Freitag in Wimbledon mit Vorfreude entgegen. Nach seinem souveränen Drittrundeneinzug bei dem Grand-Slam-Turnier in London steht für den Olympiasieger und seine Entourage am Abend ein gemeinsamer Fernsehabend an: Deutschland gegen Spanien.

"Wir schauen im Wohnzimmer, alle zusammen und mit Deutschland-Trikot", sagte Zverev, nachdem er den US-Amerikaner Marcos Giron mit 6:2, 6:1, 6:4 besiegt hatte: "Ich glaube, es wird Verlängerung geben und dass Deutschland 2:1 oder 3:1 gewinnen wird."

Freuen würde sich Zverev auch über weitere eigene Erfolg bei dem Rasenklassiker, bei dem er sich erstmals so richtig was ausrechnet. Gegen seinen nächsten Gegner Cameron Norrie aus Großbritannien hat er bislang eine 5:0-Bilanz.

"Ich fühle mich wohl, aber die Bedingungen sind auch momentan wirklich gut", sagte die deutsche Nummer eins zu den makellosen ersten Eindrücken in Wimbledon: "Ich spiele unter dem Dach, ich spiele wie in einem Hallenturnier momentan. Das liegt mir auch, da muss man auch ehrlich sein."

