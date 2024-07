Jubiläumsspiel für Gareth Southgate

Gareth Southgate steht einmal mehr in der Kritik, doch angeblich ist das für den englischen Fußball-Nationaltrainer nur zusätzlicher Ansporn. "Ich habe gesehen, wie einige Fans nach einem Spiel Flaschen in seine Richtung geworfen haben, das hat ihn sicher nur noch mehr motiviert", vermutete Nationalspieler John Stones.

Das EM-Viertelfinale am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen die Schweiz wird Southgates 100. Spiel als Teammanager - seine Mannschaft würde ihm nur zu gerne einen Sieg zum Jubiläum schenken. "Wir haben am Wochenende eine unglaubliche Chance, die nächste Runde zu erreichen", betonte der Verteidiger von Manchester City. "Wir waren schon einmal in einer solchen Situation, und es ist an der Zeit, dass wir uns bewusst werden, wo wir stehen und wie groß die Bedeutung dieser Dinge ist."

Bei der vergangenen EM schafften es die Three Lions bis ins Endspiel, das Italien im Elfmeterschießen gewann. Setzt sich der Vize-Europameister nun in Düsseldorf gegen die Schweiz durch, geht es im Halbfinale gegen die Niederlande oder die Türkei.

Doch Stones ist durchaus gewarnt von den Schweizern - und überschüttete vor allem seinen Schweizer Vereinskollegen Manuel Akanji mit Lob: "Ich habe ihn tagein, tagaus arbeiten sehen, ich weiß, wie professionell und was für ein guter Mensch er ist. Ich bin ein großer Fan von ihm, von seiner Spielweise."

