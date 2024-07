Toni Kroos sieht Thomas Müller nach der aktiven Karriere auf der Bank sitzen. "Ich glaube, dass er Trainer wird, weil er das Spiel versteht und weil er Bock auf Fußball und Erfolg hat", sagte Kroos vor dem EM-Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft am Abend (18.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) in Stuttgart gegen Spanien in einem DFB-Video, in dem er gemeinsam mit Müller interviewt wird.

Kroos beendet nach dem Turnier seine Karriere, Müllers Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München läuft noch bis 2025. "Er kann die Spieler sehr gut einschätzen und versteht sie. Er hat die besten Trainer gehabt, die es gibt. Da kann man ein Stück mitnehmen", sagte Kroos.

Das Duo wurde 2014 in Brasilien unter Bundestrainer Joachim Löw gemeinsam Weltmeister. Der EM-Titel fehlt ihnen noch in ihrer umfangreichen Sammlung.

