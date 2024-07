Prinz William drückt den Engländern die Daumen

Foto: AFP/SID/Adrian DENNIS

Unterstützung vom Königshaus: Prinz William, Präsident des englischen Fußball-Verbandes FA, wird das EM-Viertelfinale der Three Lions gegen die Schweiz in Düsseldorf besuchen. Dies teilte der Kensington Palast am Freitag mit. Ob der britische Thronfolger mit Begleitung zum Spiel am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) reist, war zunächst offen.

Prinz William, der als Fan von Aston Villa gilt, hatte bereits das Vorrundenspiel der Engländer gegen Dänemark (1:1) in Frankfurt besucht. Dort traf er den dänischen König Frederik und Prinzessin Josephine.

© 2024 SID