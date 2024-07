Julian Nagelsmann hat den überraschenden Startelf-Einsatz von Emre Can im EM-Viertelfinale in Stuttgart gegen Spanien - ab 18 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - mit dessen "enormer Geschwindigkeit" begründet. Can für Robert Andrich zu bringen, sei daher eine "gute und wohlüberlegte Wahl", sagte der Bundestrainer kurz vor dem Anpfiff in Stuttgart in der ARD: "Er läuft 35. Das ist schon ein großer Vorteil. Er hat den Job, Fabian Ruiz einzubremsen."

Bundestrainer Julian Nagelsmann

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Im ersten Viertelfinale einer DFB-Auswahl bei einem großen Turnier seit der EM 2016 fordert Nagelsmann einen mutigen Auftritt. "Wir werden uns nicht verstecken, sondern wollen aktiv verteidigen", sagte der 36-Jährige bei MagentaTV und fügte an: "Wir brauchen den Ball, um Spanien wehzutun. Wir brauchen Phasen, in denen sie mehr laufen müssen."

Nagelsmann erwartet ein offenes Spiel. "Wir sind auf keiner Position schlechter besetzt als sie, das ist absolut auf Augenhöhe", sagte der Bundestrainer.

