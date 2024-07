Scholz auf der Tribüne in Stuttgart

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft auch über das Spielfeld hinaus gewürdigt. "Das ganze Land hat sich hinter der Mannschaft versammelt", sagte Scholz nach dem 1:2 nach Verlängerung im Viertelfinale gegen Spanien in der ARD.

"Es war völlig nervenaufreibend. Die Mannschaft ist erhobenen Hauptes aus dem Turnier rausgegangen. Diese EM ist ein großer Erfolg, auch das Spiel der Deutschen", führte der SPD-Politiker aus, der auf der Tribüne in Stuttgart Augenzeuge der dramatischen Niederlage war. Auch seine Amtskollegen hätten sich in den vergangenen Wochen beeindruckt gezeigt, so Scholz.

