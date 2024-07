Koeman (l.) feiert mit Gakpo den Halbfinal-Einzug

Ronald Koeman war nach dem lang ersehnten Einzug der Niederlande ins EM-Halbfinale stolz - einen Lieblingsgegner für ein mögliches Endspiel hat der Bondscoach bereits. "Zuerst müssen wir kämpfen, um das Halbfinale zu gewinnen", sagte Koeman auf Nachfrage und schmunzelte: "Wenn wir im Finale spielen sollten, ist meine persönliche Präferenz Spanien, weil wir Frankreich schon in der Gruppe hatten."

Die Elftal hatte sich am Samstagabend im Berliner Olympiastadion mit einem 2:1 (0:1) gegen die Türkei erstmals seit 2004 das Halbfinal-Ticket gesichert und trifft in der Runde der besten Vier am Mittwoch in Dortmund auf England. "Für das ganze Land ist es etwas Besonders", sagte Koeman: "Wir sind eine kleine Nation und wir sind im Halbfinale mit England, Frankreich und Spanien - und darauf sind wir sehr stolz."

Gegen die Türkei habe seine Mannschaft leiden müssen, erklärte Koeman: "Wir haben viel Herz gezeigt. Manchmal sind wir dafür kritisiert worden, dass wir das im Vergleich zu anderen Nationen nicht haben, aber die Spieler haben heute ein großes Herz gezeigt."

