ARD-Experte Bastian Schweinsteiger

Frankreich gegen Spanien im ZDF, Niederlande gegen England in der ARD: Am Sonntag haben die öffentlich-rechtlichen TV-Sender die Aufteilung der EM-Halbfinals bekannt gegeben. Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt am Dienstag (21.00 Uhr) die Partie von Deutschland-Bezwinger Spanien gegen den WM-Zweiten Frankreich. Am Mittwoch (21.00 Uhr) folgt das zweite Halbfinale im Ersten.

Beide Spiele werden wie das Finale im Berliner Olympiastadion am Sonntag (21.00 Uhr) auch bei MagentaTV gezeigt. Für die ARD sind beim Spiel der Niederlande gegen die bislang enttäuschenden Engländer Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Christina Graf kommentiert die Partie, als Co-Kommentator begleitet sie Thomas Broich. Das Erste zeigt auch das Endspiel.

