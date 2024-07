Leroy Sane hat sich nach dem schmerzhaften EM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offenbar einer Operation unterziehen müssen. Wie die Bild-Zeitung zuerst berichtete, wurde beim 28-Jährigen aufgrund anhaltender Schambeinprobleme am Montag in München ein minimal invasiver Eingriff an der Leiste durchgeführt. Dabei sollte Sane ein Netz zur Stabilisation eingesetzt werden.

Leroy Sane beim Spiel gegen Spanien

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Der FC Bayern äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu der Meldung. Offensivspieler Sane hatte monatelang über Schmerzen geklagt. Zuletzt schien er die Probleme aber in den Griff bekommen zu haben. Laut Bild und Sky sollen sie beim Viertelfinale der DFB-Elf gegen Spanien (1:2 n.V.) wieder aufgetreten sein. Sane wurde nach der ersten Halbzeit ausgewechselt.

Nach der OP wird mit einer Pause von drei bis vier Wochen gerechnet. Sane könnte Ende Juli die Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer Vincent Kompany aufnehmen. Den Auftakt mit Kompany am 17. Juli hätte er aufgrund des Urlaubs nach der EM ohnehin verpasst.

