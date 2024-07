Christoph Kramer und Per Mertesacker als Experten im ZDF

Foto: IMAGO / Sven Simon/IMAGO / Sven Simon/SID/IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Das EM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich hat dem ZDF die beste Einschaltquote im laufenden Turnier für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung beschert. Durchschnittlich sahen am Dienstagabend 14,56 Millionen Menschen den 2:1-Erfolg der Spanier, der Marktanteil lag bei 56,4 Prozent. Auch MagentaTV übertrug die Partie.

Das zweite Halbfinale zwischen England und der Auswahl der Niederlande am Mittwoch (21.00 Uhr) sowie das Endspiel am Sonntag werden von der ARD und MagentaTV übertragen. Die höchste Einschaltquote bei der EM hatte die ARD mit dem Viertelfinale der deutschen Mannschaft gegen Spanien (1:2 n.V.) erzielt. Im Schnitt verfolgten 26,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie am vergangenen Freitag.

