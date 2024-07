Gute Laune im Oval Office: Starmer (links) und Biden

Foto: AFP/AFP/SAUL LOEB

US-Präsident Joe Biden hat dem neuen britischen Premierminister Keir Starmer zu Englands Einzug ins EM-Finale gratuliert. "Ich sage Ihnen was, das liegt alles am Premierminister", scherzte Biden bei Starmers Antrittsbesuch im Weißen Haus am Mittwoch, als er gefragt wurde, ob er Englands 2:1-Halbfinalsieg gegen die Niederlande gesehen habe.

Starmer hatte die Wahlen mit seiner Labour-Partei deutlich gewonnen und die Arbeit als britischer Regierungschef in der vergangenen Woche aufgenommen. "Wir haben unter der Labour-Regierung kein einziges Spiel verloren", sagte der bekennende Arsenal-Fan, der zurzeit am NATO-Gipfel in Washington teilnimmt.

Starmer hatte nach eigener Aussage einen Teil des Spiels am Mittwochabend mit dem neuen niederländischen Premierminister Dick Schoof gesehen. "Und Sie reden immer noch miteinander?", fragte Biden lachend.

© 2024 SID