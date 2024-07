Yamal feierte seinen 17. Geburtstag

Spaniens Wunderkind Lamine Yamal stört sich an Vergleichen mit Lionel Messi. "Sich mit dem besten Spieler der Geschichte zu messen, hilft einem nicht weiter. Ich werde nie so werden wie er", sagte Yamal, der am Samstag seinen 17. Geburtstag feierte, der Sportzeitung Marca: "Ich versuche, Lamine zu sein."

Yamal, der wie Argentiniens Superstar Messi (37) der Jugend des FC Barcelona entstammt, kämpft am Sonntag in Berlin im Finale gegen England (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) um den EM-Titel. "Es ist ein Traumfinale. Jeder will solche Spiele spielen. Jetzt wollen wir, dass der Pokal nach Spanien kommt", sagte Yamal.

Der Triumph im Olympiastadion wäre für den Offensivstar das größte Geburtstagsgeschenk. "Ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich nichts geschenkt haben möchte, wenn wir gewinnen. Ich möchte nur in Madrid mit meinen Teamkollegen feiern. Das war's", sagte Yamal.

Gegen England wolle sich Spanien spielerisch treu bleiben und wie gegen Deutschland und Frankreich auftreten. "Wir wollen den Ball haben und das Spiel kontrollieren. Dann kann uns niemand aufhalten", sagte Yamal, der den Zusammenhalt in der Mannschaft lobte: "Es spielt keine Rolle, ob du für Atletico, Real Madrid oder Villarreal spielst. Wir sind eine Einheit."

