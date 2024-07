Lahm lobt auch die kleineren Nationen bei der EM

Foto: AFP/AFP/Kirill KUDRYAVTSEV

Turnierdirektor Philipp Lahm glaubt an einen Sieg von Spaniens Fußball-Nationalmannschaft im EM-Finale gegen England. "Sie haben konstant vom ersten Spiel bis zum Halbfinale Fußball gespielt", begründete Lahm im Interview mit der Bild am Sonntag seine Entscheidung vor dem Endspiel in Berlin (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

Besonders ein spanischer Bundesliga-Profi begeistert Lahm. "Ich mag Dani Olmo als Spieler, wie er sich bewegt, wie er abschließt", schwärmte Lahm. Dem Offensivspieler von RB Leipzig schaue er "super gerne zu", zudem habe er vor der EM auf Olmo als Spieler des Turniers getippt.

Neben den Spaniern, die mit ihrem vierten EM-Triumph zum alleinigen Rekordchampion aufsteigen würden, haben Lahm vor allem die kleineren Fußball-Nationen begeistert. Sie seien "sehr wehrhaft" gewesen und "haben gut verteidigt", etwa Überraschungsteam Georgien hob er hervor: "Sie haben als Team gut gearbeitet und mit dem Ball versucht, Lösungen zu finden", lobte er.

© 2024 SID