Hollywood-Star Hugh Jackman grüßte vom Filmset, Sänger Ed Sheeran "kann es kaum erwarten": Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat vor dem EM-Finale gegen Spanien (21.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) unzählige motivierende Botschaften ihrer prominenten Unterstützer erhalten. In einem Zusammenschnitt teilte der Sender BBC die launigen Botschaften in den Sozialen Medien.

War beim Halbfinale in Dortmund dabei: Sänger Ed Sheeran

Formel-1-Fahrer George Russell lobte die Disziplin der Mannschaft, die sich "super entschlossen" an den Plan von Trainer Gareth Southgate gehalten habe: "Und das hat uns ins Finale gebracht." Schauspieler Jackman gab sich bereits siegessicher: "Dieser Ort wird am Sonntag durchdrehen, weil England 3:1 gewinnen wird", sagte er an der Seite seines Kollegen Ryan Reynolds, dem der englische Drittligaklub Wrexham gehört.

Sheeran, unter anderem bei Englands Last-Minute-Erfolg im Halbfinale gegen die Niederlande (2:1) als Zaungast dabei, habe "einfach das Gefühl, dass alles zum richtigen Zeitpunkt zusammenkommt", sagte er: "It's coming home und viel Glück, Freunde!" Sängerin Ellie Goulding schrie euphorisiert: "Bringt es für uns nach Hause. Bitte, bitte, bitte! Wir lieben euch, danke!"

Comedian und Schauspieler Romesh Ranganathan hatte dagegen eine persönliche Botschaft an den Pechvogel des letzten EM-Finals: "Bukayo Saka, als du gegen die Schweiz ausgeglichen und den Elfmeter verwandelt hast, war ich emotionaler als am Tag meiner Hochzeit", sagte er.

