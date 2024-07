Vor dem EM-Finale zwischen England und Spanien heute in Berlin (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) hat das Fußball-Fieber auch den Buckingham-Palast in London erreicht. So intonierte die Band der legendären Coldstream Guards am Sonntag diverse Fußball-Songs unmittelbar vor der Residenz des britischen Monarchen König Charles.

Vom Fußball-Fieber gepackt: Die Band der Coldstream Guards.

Unter den Songs, die für die Besucher gespielt wurden, waren "Three Lions (Football's Coming Home)", "Hey Jude" und "Sweet Caroline". Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft wird am heutigen Sonntagabend (21.00 Uhr) in Berlin angepfiffen.

