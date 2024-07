Erst Wimbledonsieger, dann Europameister? Spaniens Tennis-Champion Carlos Alcaraz hat sich im Sieger-Interview bei der Frage nach dem EM-Finale am Abend (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) ganz elegant aus der Affäre gezogen. "Ich habe meinen Job erledigt - jetzt schauen wir mal, was der Fußball so bringt", sagte Alcaraz nach seinem Dreisatzsieg im Endspiel gegen Novak Djokovic lächelnd. Er werde sich das Spiel selbstverständlich anschauen: "Mit meinem Team, ich weiß aber noch nicht genau, wo. Es wird ein sehr schwieriges Match, denke ich."

Zwei Titel an einem Tag? Carlos Alcaraz

Foto: AFP/SID/Ben Stansall

Die Vorlage zu einem Fernsehabend mit vorheriger Dusche hatte sich der 21-Jährige selbst gegeben: Für seinen Triumph über Djokovic benötigte er am Nachmittag nur 2:27 Stunden. Die Trophäe bekam er anschließend von Prinzessin Kate überreicht. Das EM-Finale wird um 21.00 Uhr in Berlin angepfiffen.

