Mit Youngster Lamine Yamal, der gestern 17 Jahre jung wurde, und dem Leipziger Spielmacher Dani Olmo startet Spanien in das EM-Finale gegen England in Berlin (21.00 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER). Die beiden Offensivstars sollen im Verbund mit Flügelstürmer Nico Williams und Kapitän Alvaro Morata für die Tore auf dem Weg zum vierten EM-Titel sorgen.

Dani Carvajal startet für Spanien im EM-Finale

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

In der Defensive nimmt Trainer Luis de la Fuente im Vergleich zum Halbfinale gegen Frankreich (2:1) zwei Änderungen vor. Daniel Carvajal kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre aus dem Viertelfinale gegen Deutschland (2:1 n.V.) in die Startelf zurück. In der Innenverteidigung spielt Robin Le Normand für Nacho.

👥 ¡¡𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔!!



Aquí están nuestros chicos colocaditos en el campo.



💪🏼 ¡¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦!! #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/ZgqekJw9j6 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2024

© 2024 SID