Gareth Southgate will mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft Geschichte schreiben - und er hofft auf einen einmaligen Siegestaumel. "Wir wollen den Engländern die Nacht ihres Lebens bescheren", sagte der Teammanager unmittelbar vor dem EM-Finale gegen Spanien am Abend in Berlin. Anpfiff im Olympiastadion ist um 21.00 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER).

Gareth Southgate steht mit seinem Team im EM-Finale

Foto: AFP/SID/KENZO TRIBOUILLARD

"Wir sind ruhig, wir sehen das als eine tolle Gelegenheit für uns alle, unser Land glücklich zu machen", betonte Southgate. Er hatte sich in der Startelf überraschend für Luke Shaw statt Kieran Trippier entschieden: "Er ist ein erfahrener Spieler, deshalb habe ich ihn aufgestellt. Er gibt uns ein gutes Gleichgewicht auf der linken Seite."

© 2024 SID