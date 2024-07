Der Spanier Rodri ist als bester Spieler der Fußball-Europameisterschaft ausgezeichnet worden. Nach dem 2:1-Triumph im Finale gegen England, bei dem er zur Pause verletzt ausgewechselt werden musste, erhielt der 28-Jährige die Trophäe. Sein spanischer Teamkollege Lamine Yamal wurde zum besten Nachwuchsspieler der Europameisterschaft gewählt.

Bester Spieler der EM: Rodri

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

Der seit Samstag 17 Jahre alte Spanier war beim Turnier an vier Toren beteiligt und ist der Nachfolger seines Mannschaftskollegen Pedri, der den "Young Player of the Tournament Award" bei der EM 2021 erhalten hatte. Mittelfeldspieler Rodri, dem im Turnier ein Tor gelungen war, folgt derweil auf den italienischen Torhüter Gianluigi Donnarumma.

Eine von der UEFA zusammengestellte Jury entscheidet über die Awards. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern. Dazu gehören unter anderem Fabio Capello (Italien) und Rafael Benitez (Spanien) - Deutschland war in der Jury bei dieser EM nicht vertreten.

© 2024 SID