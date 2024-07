Florian Wirtz bejubelt seinen Treffer gegen Spanien

Foto: AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Aufmerksamkeit in Reichweite umgemünzt: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat unter den Bundesliga-Spielern in Sachen Instagram-Follower am meisten vom EM-Hype profitiert. Analysen des Unternehmens Netzschreier ergaben ein Wachstum von 660.060 Anhänger auf dem Account des 21-Jährigen. Die Firma hat das Follower-Wachstum aller EM-Teilnehmer aus der Bundesliga und der 2. Liga untersucht.

Auf den Double-Gewinner aus Leverkusen folgen sein kongenialer DFB-Kollege Jamal Musiala (+624.090) und Top-Joker Niclas Füllkrug (+291.320). Die beiden Final-Teilnehmer Dani Olmo und Harry Kane machten erst in der K.o.-Phase deutlich mehr auf sich aufmerksam. Mit 241.430 neuen Fans schaffte es der spanische Europameister Olmo im Instagram-Ranking immerhin noch auf Rang vier. Der immer noch titellose Kane (+163.480) landete auf Rang sieben.

