Der frühere englische Nationalstürmer Gary Lineker sieht im 57-jährigen Deutschen Jürgen Klopp einen idealen Nachfolger von Nationaltrainer Gareth Southgate. "Würdet ihr nicht alles für Jürgen Klopp geben?", fragte der BBC-Experte in einer Gesprächsrunde nach Englands EM-Finalniederlage in Berlin gegen Spanien (1:2).

Jürgen Klopp verließ den FC Liverpool im Sommer

Foto: AFP/SID/PAUL ELLIS

Klopp (57), der zum Saisonende nach neun Jahren als Teammanager des FC Liverpool abgetreten war, sei "irgendwie ohne Job. Er wird sich ein bisschen ausgeruht haben", sagte Lineker. Southgate (53) war im Turnierverlauf massiv für seine defensive Spielweise kritisiert worden und verlor mit den Three Lions am Sonntag das zweite EM-Finale in Folge. Seine Zukunft ist offen, sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus.

Als Ex-Profi Alan Shearer in der BBC-Gesprächsrunde anmerkte, ob Lineker wirklich glaube, dass der englische Fußballverband FA "einen deutschen Trainer holen werde", antwortete der 63-Jährige: "Er ist nicht wirklich deutsch, oder? Er ist halb Deutscher, oder nicht, weil er schon so lange in England ist."

Dennoch betonte Lineker, dass Vereinstrainer wie Klopp "schrecklich viel Geld" bekommen würden. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die FA so viel Geld hinblättert."

