Englands Starstürmer Harry Kane hat den Blick am Tag nach der bitteren EM-Finalpleite nach vorne gerichtet. "Letztlich haben wir unser Ziel verfehlt und müssen damit leben", schrieb der Kapitän der Three Lions am Montag nach dem 1:2 (0:0) gegen Spanien in den Sozialen Medien. "Aber wir werden uns wie immer aufraffen, den Staub von uns abwischen und bereit sein, wieder im englischen Trikot zu kämpfen."

Kane bei der Abreise aus Berlin

Foto: IMAGO/Shutterstock/IMAGO/Shutterstock/SID/IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Der Angreifer des deutschen Rekordmeisters Bayern München bedankte sich bei allen Fans, "die an uns geglaubt und uns bis zum Schluss unterstützt haben". Zugleich gab der 30-Jährige zu, dass er und seine Mitspieler "untröstlich" seien, "dass wir nicht das erreichen konnten, wofür wir so hart gearbeitet haben". Es sei "ein langes, hartes Turnier" gewesen, schrieb Kane, "und ich bin so stolz auf die Jungs und das Team, dass sie es bis ins Finale geschafft haben."

Kane schoss in seinen sieben EM-Einsätzen drei Treffer und sicherte sich mit fünf anderen Spielern die geteilte Torjägerkrone. Dennoch übten Experten Kritik und hinterfragten den Fitnesszustand des Engländers.

© 2024 SID