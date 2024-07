Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat nach dem Ende der Fußball-EM ein positives Fazit gezogen. "Wir haben ein Turnier mit weniger Einsätzen als erwartet erlebt. Beeindruckend war vor allem das große Engagement unserer vielen ehrenamtlichen Helfenden, insbesondere aus unseren Bereitschaften. Sie haben in den letzten Wochen entscheidend dazu beigetragen, dass der Fußball im Vordergrund stehen konnte", sagte DRK-Generalsekretär Christian Reuter.

DRK mit positivem EM-Fazit

Foto: IMAGO/Zweygarth/IMAGO/Zweygarth/SID/IMAGO/Achim Zweygarth

Das DRK war bei 46 Spielen, 437 Trainingseinheiten und in zahlreichen Fanmeilen mit mehr als 16.800 Kräften im Einsatz. Dabei wurden in 145.500 Einsatzstunden 4.768 Versorgungen und Betreuungen durchgeführt. Hauptgründe waren Herz-Kreislauf-Probleme. In den Stadien gab es pro Spiel rund 56 Einsätze. Dies bedeute, so das DRK, "eine deutlich geringere Zahl als bei einem herkömmlichen Bundesligaspiel".

© 2024 SID