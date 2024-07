Der ehemalige Bundesliga-Profi Xherdan Shaqiri hat seine Nationalmannschaftskarriere beendet. "Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden", schrieb der 32-Jährige in den sozialen Medien: "Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: Danke." 125 Länderspiele hat der Angreifer für die Eidgenossen absolviert und dabei 32 Treffer erzielt.

Xherdan Shaqiri läuft nicht mehr für die Schweiz auf

Foto: AFP/POOL/SID/OZAN KOSE

Bei sieben großen Turnieren kam er zum Einsatz, bei sechs davon trug er sich in die Torschützenliste ein. Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Europameisterschaft in Deutschland traf Shaqiri gegen Schottland mit einem traumhaften Schlenzer.

Zwischen 2012 und 2015 lief Shaqiri in 81 Pflichtspielen für den FC Bayern auf und gewann insgesamt neun Titel, darunter das Triple 2013, mit dem deutschen Rekordmeister. Mittlerweile lässt der Schweizer seine Karriere als Kapitän beim MLS-Klub Chicago Fire ausklingen.

© 2024 SID