Zurückgetreten: Olivier Giroud

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Ex-Weltmeister Olivier Giroud hat seinen Rücktritt aus der französischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Seine Entscheidung gab der 37 Jahre alte Rekordtorschütze der Equipe tricolore zu Wochenbeginn sechs Tage nach dem Aus im EM-Halbfinale gegen den späteren Titelgewinner Spanien (1:2) bekannt.

In seiner 13-jährigen Nationalmannschaftskarriere absolvierte Giroud 137 Länderspiele und erzielte dabei 57 Treffer. Sein größter Erfolg mit dem Team von Nationaltrainer Didier Deschamps war 2018 der Gewinn des WM-Titels in Russland. Außerdem erreichte der Torjäger, der zur kommenden Saison vom italienischen Topklub AC Mailand in die USA zum Los Angeles FC wechselt, mit Frankreich bei der EM 2016 im eigenen Land und beim WM-Turnier 2022 in Katar die Endspiele.

© 2024 SID