Englands Fußball-Ikone Gary Lineker fordert in der Belastungsdebatte einen besseren Schutz der Spieler. "Sie haben 50, 60 Einsätze in den Beinen. Das ist hart! Die EM kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sie eigentlich im Urlaub sein sollten", sagte Lineker im Interview mit der Sport Bild und kritisierte: "Solche Turniere werden immer länger und enden später im Sommer."

Prangert zu hohe Belastung für Spieler an: Gary Lineker

Durch die Champions-League-Reform kämen nun "noch mehr Spiele, für die Top-Teams kommt die Klub-WM dazu. Die Spieler müssen etwas besser geschützt werden", sagte Lineker - und machte einen Verbesserungsvorschlag: "Streicht die Verlängerungen! Die sind ganz selten mal ansehnlich, meist sind die Spieler viel zu müde." Eine Verlängerung solle es "höchstens noch bei einem Endspiel geben, weil man danach erst einmal einen Monat Pause hat."

Bei der EM wirkten einige Topstars wie Harry Kane oder Jude Bellingham müde und überspielt. Auch Spaniens Europameister-Trainer Luis de la Fuente hatte sich im Turnierverlauf gegen Verlängerungen ausgesprochen. So verfährt beispielsweise die Copa America, bei der es nur im Endspiel eine mögliche Verlängerung gibt.

