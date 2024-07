Der frühere Skistar Felix Neureuther hofft nach den stimmungsvollen Bildern der Fußball-EM auf neuen Schwung für eine deutsche Olympia-Bewerbung. "Der Spaß von holländischen Fans, die bei der EM hüpfen, überzeugt mehr Leute als eine pompöse Bewerbung mit mega-krassen Sportstätten", sagte der 40-Jährige der Sport Bild.

Felix Neureuther trommelt für Olympia

Seit 2000 sind vier deutsche Bewerbungen gescheitert, Neureuther macht sich schon seit geraumer Zeit für einen erneuten Versuch stark. "Wir brauchen dringend eine Bewerbung. München und die Euro haben gezeigt, dass wir es mehr als gut umsetzen können. Da muss man ein großes Lob an Philipp Lahm aussprechen. Das wurde mega umgesetzt", sagte er.

Neureuther, der sich als "im Herzen großer Olympia-Fan" bezeichnete, setzt auch auf die kommenden Spiele in Frankreich. "Ich halte die Spiele in Paris für eine riesengroße Chance, den Menschen Olympia wieder näherzubringen. Speziell in einer Zeit, in der wir als Gesellschaft den Grundgedanken der Olympischen Spiele sehr gut gebrauchen können", sagte er.

