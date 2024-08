Die UEFA verteilt EM-Gelder

Foto: AFP/SID/KENZO TRIBOUILLARD

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird den Großteil der EM-Einnahmen an ihre 55 Mitgliedsverbände ausschütten. Rund einen Monat nach dem Ende der Endrunde in Deutschland gab der Verband am Dienstag bekannt, dass 935 Millionen Euro über das sogenannte "HatTrick-Programm" in die einzelnen Länder fließen sollen. Über einen Verteilungsschlüssel machte die UEFA keine Angaben. Vor Turnierstart hatte der Verband mit einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro gerechnet.

Zudem teilte die UEFA mit, dass sie insgesamt 240 Millionen Euro Abstellungsgebühren an die Klubs der EM-Spieler zahlen wird. In Deutschland werden Nachhaltigkeitsprojekte im Amateurbereich mit sieben Millionen Euro unterstützt.

Mit Blick auf die Fans gab die UEFA an, dass neben den 2,7 Millionen Stadionbesuchern weitere 6,2 Millionen Menschen in den Fanzonen gezählt wurden. Mehr als 190 Nationalitäten seien bei der EURO vertreten gewesen, 81 Prozent der Fans hätten umweltfreundliche Verkehrsmittel für die Anreise zu den Stadien genutzt. Vor den Bildschirmen saßen laut UEFA 5,2 Milliarden Zuschauer weltweit.

© 2024 SID