Zurück bei der U21: Karim Adeyemi

Karim Adeyemi sieht seine Rückkehr zur deutschen U21-Nationalmannschaft auch als mögliches Sprungbrett zurück ins A-Team an. "Ich hoffe nicht, dass ich abgeschrieben bin, und will mich hier zeigen", sagte der Stürmer von Borussia Dortmund am Dienstag: "Mein Fokus liegt darauf, wieder in die erste Mannschaft zu kommen."

Der 22-Jährige hatte 2021/22 vier A-Länderspiele (ein Tor) unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick bestritten. Mit Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann habe es zuletzt keinen Austausch mehr gegeben. "Ich habe letztes Jahr mit ihm geredet, als klar wurde, dass er Nationaltrainer wird", sagte Adeyemi.

Für die deutsche U21, mit der er am Mittwoch (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in der EM-Qualifikation im ungarischen Györ auf Israel trifft, war er zuletzt im Oktober 2023 im Einsatz. Im November hatte er auf die Reise zur U21 verzichtet, um beim BVB zu trainieren, dafür erhielt er auch Kritik.

"Für mich persönlich ist das abgehakt. Ich war mir meiner Entscheidung bewusst, es waren persönliche Gründe", sagte Adeyemi am Dienstag: "Es ging mir darum, dass ich in Dortmund besser trainiere und spiele. Es ging nicht darum, dass ich nicht mehr in der U21 spiele. Ich freue mich immer, für Deutschland und in diesem Trikot zu spielen. Jetzt bin ich hier, um der Mannschaft zu helfen und wieder Gas zu geben."

Mit U21-Trainer Antonio Di Salvo habe Adeyemi "ein gutes und ehrliches Gespräch" geführt.

