Keke Topp fehlt der deutschen U21

Foto: IMAGO / Matthias Koch/IMAGO / Matthias Koch/SID/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss am Dienstag im EM-Qualifikationsspiel in Estland auf Angreifer Keke Topp verzichten. Der 20-Jährige, der Ende August im DFB-Pokal drei Tore für Werder Bremen erzielt hatte, steht wegen Problemen mit dem Sprunggelenk nicht zur Verfügung. "Er hat im Training etwas abbekommen, es ist aber keine strukturelle Verletzung", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor der Begegnung in Tallinn (18.00 Uhr/ProSieben MAXX).

Mit einem Sieg und gleichzeitiger Schützenhilfe könnte das DFB-Team bereits am Dienstag das Ticket für die EM 2025 lösen. Für Di Salvo ist das aber noch kein Thema. "Damit beschäftige ich mich null Komma null. Ich gehe stark davon aus, dass Polen auch gewinnen und dann die Ausgangslage ähnlich sein wird", sagte er.

Polen ist derzeit ärgster Verfolger von Tabellenführer Deutschland, steht in Bulgarien aber vor einer schweren Aufgabe. Bei einer Niederlage der Polen würde Deutschland ein Dreier beim noch sieglosen Schlusslicht Estland reichen.

© 2024 SID