BVB-Wahnsinn: Erling Haaland schnürt Doppelpack bei Heim-Premiere!

Details Freitag, 24. Januar 2020 22:16

Eine Woche nach seinem Gala-Debüt gegen den FC Augsburg, wo er sich mit einem Dreierpack binnen 20 Minuten in die Herzen der BVB-Fans geschossen hatte, zeigte Erling Braut Haaland auch in seinem zweiten Pflichtspiel für seinen neuen Klub Borussia Dortmund auf. Der 19-jährige Norweger netzte bei seiner Heim-Premiere im Signal-Iduna-Park zunächst in der 77. Minute zum 4:1 gegen den 1. FC Köln ein, ehe er kurz vor Schluss einen weiteren Treffer zum 5:1-Endstand erzielte.

Foto: GEPA/Red Bull Media

33 Pflichtspieltore in dieser Saison

Der ehemalige Salzburg-Kicker wurde - wie schon vor einer Woche gegen Ausgburg - im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt. Haaland stieß erst in diesem Winter zum achtfachen deutschen Meister, der den Stürmer-Shootingstar für eine festgeschriebene Ablöse von 20 Millionen Euro verpflichtete. Aktuell hält Haaland bei unfassbaren 33 Pflichtspieltreffern in dieser Saison.

