Die Coronavirus-Pandemie hat auch Großbritannien schwer getroffen und damit auch die englische Premier League auf unbestimmte Zeit lahmgelegt. Doch wie auch in anderen europäischen Ligen wird in England angestrebt, die finanzstärkste Liga der Welt auf sportlichem Wege zu Ende zu bringen. Auch, weil die ausstehenden 750 Millionen Euro an TV-Geldern im Falle eines Abbruchs nicht ausbezahlt würden.

Fortsetzung der Premier League in China?

Um die Meisterschaft bis zum letzten Spieltag durchführen zu können, werden teilweise auch äußerst exotische Vorschläge unterbreitet. Mehreren Medienberichten zufolge soll ein Premier-League-Klub vorgeschlagen haben, die Saison in China zu beenden. Eine kuriose Idee, die beim Großteil der Teams wohl keinen Anklang finden dürfte. Demnach berichtet der Mirror, dass einige Vereine diesen Vorschlag bereits abgelehnt haben dürften.

„Es ist eine reine Energieverschwendung. Wir alle wollen die Liga und das Leben wieder beginnen. Leider können nur Gott und die Pandemie diese Entscheidung treffen. Und es sieht nicht wahrscheinlich aus, dass das bald passiert", wird ein Klub-Boss zitiert. Hintergrund des Vorschlags ist allerdings jener, dass die Grundstücke mancher Klubs als Hilfszentrum für das Gesundheitssystem genutzt werden könnten.

Am Freitagnachmittag beraten die Bosse der Premier-League-Klubs über die weitere Vorgangsweise mit der Meisterschaft.

von Ligaportal, Foto: SID