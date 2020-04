Der letzte große Titel der österreichischen Fußballnationalmannschaft ist lange her. Damals im Jahre 1932 schlug Österreich am 28. Oktober 1932 die Tschechoslowakei und gewann den Europapokal. Seitdem ist es um die Österreichische Nationalmannschaft allerdings ruhig geworden. Bis auf den 3. Platz bei der WM 1954 konnte das Team keine nennenswerten Erfolge erzielen. Doch das heißt keineswegs, dass es so bleiben wird.

Tatsächlich ist die derzeitige Situation gar nicht so übel. Zumindest wenn wir einen Blick auf Österreichs Nachwuchsspieler werfen. Es lässt sich nicht bestreiten, dass einige vielversprechende Talente dabei sind. Einige davon haben sogar das Potential, um auf internationaler Ebene mitzuhalten und der Österreichischen Nationalmannschaft zum lang ersehnten nächsten Titel zu verhelfen. Doch wer sind eigentlich die derzeitigen Nachwuchstalente? Wir zeigen es Ihnen!

Yusuf Demir

Es besteht eigentlich kein Zweifel daran, dass Yusuf Demir das größte Nachwuchstalent des österreichischen Fußballs ist. Der Offensivspieler hat einen sagenhaften linken Fuß und besticht durch dynamische Dribblings. Sollte er seine Leistungen in den kommenden Jahren steigern können, wäre das eine große Chance für die österreichischen Nationalmannschaft. Angebote von großen Clubs gab es schon. Yusuf Demir lehnte jedoch die Offerten des FC Barcelona und Manchester United ab. Stattdessen verlängerte er seinen Vertrag bei Rapid bis 2022. Wenn es um Fußballwetten geht, ist Yusuf Demir ein attraktiver Faktor. Es gibt viele Österreicher, die damit rechnen, dass er in Spielen ein Tor schießt. Bei insgesamt 19 Toren in der U15 und U17 ist das nicht verwunderlich.

Christoph Baumgartner

Zugegebenermaßen hatte Christoph Baumgartner nicht nur Glanzstunden. Der Mittelfeldspieler war beispielsweise maßgeblich an der Niederlage gegen Dänemark während der U21-Europameisterschaft in Italien beteiligt. Damals verschoss er nämlich einen Elfmeter. Doch solche Dinge kommen im Fußball nun mal vor und selbst Legenden wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi haben sich bereits einige Patzer erlaubt. Fakt ist, dass Christoph Baumgartner eines der größten Talente des österreichischen Fußballs ist. Der Spieler hat eine hohe Spielintelligenz und sprüht nur so vor Kreativität. Also im Grunde all das, was Österreich braucht, um sich auf internationaler Ebene zu behaupten.

Nicholas Wunsch

Abgesehen von seinem Tempo ist Nicholas Wunsch ohne Frage ein guter Mittelfeldspieler. Vor allem im Kreieren von Chancen hat er schon mehrmals gezeigt, dass er Klasse besitzt. Zwar fehlt es dem Spieler noch etwas an Erfahrung, es lässt sich jedoch nicht bestreiten – Nicholas Wunsch hat großes Talent. Sollte er sich in Rapid Wien langfristig behaupten können, wird er wahrscheinlich schon bald Stammspieler in der österreichischen Nationalmannschaft sein.

Thierno Ballo

Thierno Ballo wurde nicht ohne Grund vom FC Chelsea verpflichtet. Er gilt zu Recht als eine der Hoffnungen des österreichischen Nachwuchsfußballs. Der Hype um den Spieler ist zwar inzwischen etwas abgeflaut. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich der junge offensive Mittelfeldspieler entwickeln wird. Sollte er es tatsächlich schaffen, Stammspieler beim FC Chelsea zu werden, steht einer glorreichen Karriere nichts mehr im Weg. Das Potential ist auf jeden Fall da. Im Grunde fehlt es Thierno Ballo lediglich an Konstanz. Er hat bereits einige gute Leistungen gezeigt. Allerdings bisher noch zu selten.