Großes Aufatmen bei den deutsche Profiklubs: Wie die Bild-Zeitung am Donnerstagabend berichtet, kam es bei den Verhandlungen zwischen Pay-TV-Sender Sky und der DFL zu einer Einigung, was die Auszahlung der letzten und noch ausstehenden Tranche der TV-Gelder betrifft. Demnach sollen noch im April rund 225 Millionen an die deutschen Profiklubs der ersten und zweiten Liga fließen.

Insgesamt zahlt Sky etwa 900 Millionen Euro pro Saison an die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga aus. Bild-Informationen zufolge soll die letzte Tranche zwar etwas geringer ausfallen als ursprünglich vereinbart, doch dafür dürfte das Geld schneller bei den Vereinen ankommen, heißt es im Bericht. Angeblich wären rund 13 Profiklubs in Deutschland konkursgefährdet gewesen, hätte man sich nicht mit Sky einigen können.

Zudem seien ARD und ZDF bereit, ihre nächste Rate von rund 40 Millionen Euro an die Klubs zu überweisen. Die Verhandlungen mit dem Streaming-Anbieter DAZN hingegen dürften sich schwieriger gestalten. Etwa 20 Millionen Euro soll die letzten Rate von DAZN betragen.

von Ligaportal, Foto: SID