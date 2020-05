Erling Braut Haaland und Borussia Dortmund hatten gestern allen Grund zur Freude. Im Auftaktspiel nach der Corona-Pause fertigten die Borussen im Revier-Derby Schalke 04 mit 4:0 ab. Der ehemalige Salzburg-Stürmer leitete den klaren Erfolg der Schwarz-Gelben mit einem Tor ein. Im Laufe der Partie bereitete der Norweger einen weiteren Treffer vor.

Dass der 19-Jährige nicht nur für viele Tore, sondern auch für einzigartige Interviews gut ist, hat man bereits während seiner Zeit bei Red Bull Salzburg gesehen. Nach dem gestrigen Erfolg gegen Schalke sorgte der Stürmer-Star in einem kuriosen Interview erneut für Lacher. Haaland zeigte sich dabei nicht wirklich gesprächig, sodass diese Unterhaltung bereits nach 26 Sekunden wieder beendet war.

This is beautiful 💛



Dortmund players celebrate their 4-0 win over Schalke in front of the famous Yellow Wall. The fans of course aren't there but that didn't stop the players from keeping with their tradition. #beINBundesliga pic.twitter.com/8B8RpGPJfO