Heutzutage sind es nicht mehr länger nur Sportwetten, auf die Spieler online abfahren. Zwar ist Fußball nach wie vor die Nummer eins, wenn es darum geht, Sportwetten zu platzieren, es gibt aber immer häufiger auch Alternativen, die zu Sportwetten gewählt werden, um ein bisschen Abwechslung in die Welt der Unterhaltung zu bringen.

Immer mehr Buchmacher haben bereits, oder führen derzeit neue Wettmöglichkeiten ein. Dazu gehören politische Wetten und auch Casino Wetten, sowie virtuelle Sportarten sind mit von der Partie. Hier gibts mehr Informationen, zu den einzelnen Angeboten.

eSports

Wetten auf eSports sind einfach platziert, wenn man sich bereits mit Online Wetten auskennt. Die Vorgehensweise handelt den anderen Wettarten und Markten. Der eSports Markt kann in der Regel direkt über den Sportbereich ausgewählt werden.

Bekannte eSports Spiele sind Dota 2, League of Legends, CS:GO und ein paar andere. Das Angebot variiert von Sportwettenanbieter zu Sportwettenanbieter.

Es gibt viele gute Online Turniere, bei denen es sehr gute eSports Gewinnchancen gibt. Das sollten neue Spieler unbedingt ausnutzen.

Online Casino

Viele Spieler bevorzugen es inzwischen, im Online Casino von zu Hause oder unterwegs aus zu spielen. Das liegt vor allem daran, dass sie sich den Weg in die Spielhalle oder ins Casino sparen können. Online Casinos bieten eine Vielzahl von Casino Spielen an. Dazu gehören Spielautomaten, Tisch- und Kartenspiele und diverse andere Casino Spiele. Die meisten dieser Spiele erfordern Glück, um zu gewinnen.

Es gibt viele Online Casinos im Internet. Casino ratgeber hat diverse aufgrund ihrere Vor- und Nachteile unter die Lupe genommen. Es ist vor allem auf die Legitimität zu achten, wenn man sich für ein Online Casino entscheidet. Desweiteren sollte man zuerst überprüfen ob die Lizenz aktuell ist.

Wenn es darum geht, ein Spiel auszuwählen, dann empfiehlt es sich, zu Beginn erstmal kostenlos zu spielen und das entsprechende Spiel auszuprobieren. Anschließend kann man immer noch in die Echtgeld Version wechseln.

Virtuelle Sportwetten

Virtuelle Sportwetten sind vor allem in der letzten Zeit immer beliebter geworden. Dazu hat nicht nur FIFA, sondern auch Football Manager und andere Virtuellen Sportarten beigetragen. Man kann nicht nur seine Fantasy Teams zusammenstellen, sondern auch auf andere Ligen und Spiele beim Fußball, Hockey, Baseball und Pferderennen tippen.

Virtuelle Sportwetten ähneln sehr stark den Sportwetten, nur mit dem Unterschied, dass sie Computer generiert sind. Das trägt auch dazu bei, dass man den Gewinner ohne Vorurteile wählt. Man kann sich den Verlauf anzeigen lassen und entsprechen seine Wetten platzieren.

Außerdem muss man keine Zeit damit verbringen, Wissen über ein Team oder einen Spieler zu sammeln. Virtuelle Sportarten stellen auf jeden Fall eine fantastische Alternative zu klassischen Sportwetten dar.

Politik

Auch politische Wetten ähneln Sportwetten. Dabei erfordern jedoch politische Wetten ein besseres Verständnis der Politik im Allgemeinen. Dazu gehören Informationen zum Land, zu den politischen Parteien und den Kandidaten. Sollte man gar keine Ahnung davon haben, dann sollte man lieber die Finger von politischen Wetten lassen.

Die meisten Buchmacher bieten nur politische Wetten auf Wahlen in Großbritannien und den USA an. So kann man beispielsweise auf die Präsidentschaftswahl 2020 tippen.