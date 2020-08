Der FC Bayern München hat am Sonntag zum dritten Mal nach 2001 und 2013 die UEFA Champions League gewonnen. Die Münchner rund um ÖFB-Star David Alaba feierten im Finale in Lissabon einen knappen 1:0-Sieg über Paris Saint Germain. Und das Finale der Königsklasse brachte einen amüsanten Nebeneffekt mit sich. So macht in den letzten Stunden ein Screenshot eines Twitter-Nutzers die Runde durch das Netz.

Mehr als 11.000 Menschen verfolgten falsches Spiel auf YouTube

Dieser zeigt, dass mehr als 11.000 Menschen einen illegalen Fußball-Livestream auf YouTube verfolgt haben. Das Kuriose an der ganzen Sache: Der „Livestream“ des angeblichen Champions-League-Finales 2020 war eine alte Partie zwischen Bayern und Paris aus der Königsklasse - nämlich jenes vom 5. Dezember 2017.

11k people are watching the wrong UCL final 💀💀💀 pic.twitter.com/yz4o506ec0 — Mahdi 🇱🇰 (@momahdi123) August 23, 2020

