Das gestrige Finale der UEFA Champions League hat dem ZDF eine famose TV-Quote beschert. Demnach sahen im Durchschnitt 12,79 Millionen den knappen 1:0-Erfolg der Bayern gegen Paris Saint Germain. Damit knackte die Übertragung des Fußball-Highlights 2020 den bisherigen Jahresbestwert einer Tagesschau im März mit 12,24 Millionen Zuschauern.

Zu den 12,79 Millionen Zuschauern im ZDF kommen weitere 1,04 Millionen Fußball-Anhänger, die das Endspiel der Königsklasse via Sky verfolgten. Nicht mitgezählt sind hier jene Personen, die das Spiel via ZDF- bzw. Sky-Streaming sahen. Ebenfalls nicht bekannt ist, wie viele Fans den Bayern-Triumph via DAZN verfolgten.

von Ligaportal, Foto: SID