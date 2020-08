Einen Tag nach dem großen Schock rund um U21-Teamchef Werner Gregoritsch, der im Rahmen eines Promi-Tennis-Turniers in Wien Schmerzen in der Brust verspürt hatte und mit der Rettung ins Spital gebracht worden war, gab der ÖFB am Dienstag in einer Pressekonferenz leichte Entwarnung. Sportdirektor Peter Schöttel verkündete, dass Gregoritsch einen leichten Herzinfarkt erlitten habe. Dem 62-Jährigen sei im Spital ein Stent eingesetzt worden.

Werner Gregoritsch geht es "den Umständen entsprechend gut"

Peter Schöttel habe mit dem Teamchef des österreichischen U21-Teams heute telefoniert. Gregoritsch gehe es „den Umständen entsprechend gut“. Er habe „Glück im Unglück gehabt“, so Schöttel.

Den nächsten Lehrgang des U21-Teams wird der gebürtige Grazer jedoch nicht leiten können. Dies wird Peter Schöttel sowie das restliche Betreuerteam von Werner Gregoritsch übernehmen. Am 4. September um 18:30 Uhr trifft das U21-Team im Rahmen der UEFA U21 EURO 2021 - Qualifikation zu Hause auf Albanien. Dieses Spiel findet in Ried statt. Vier Tage später geht es ebenfalls in der Qualifikation und in Ried gegen England (8.9., 20:30 Uhr).

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media