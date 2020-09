Österreichs U21-Nationalteam hat am Freitag die zweite Niederlage in der laufenden Qualifikation für die Europameisterschaft kassiert. Peter Schöttel, der heute anstelle von Werner Gregoritsch als Chefcoach agierte, sah eine bittere 1:5-Heimniederlage gegen Albanien. Sherif Kallaku brachte die Gäste in der Josko-Arena in Ried in Führung, ehe Indrit Tuci noch vor der Pause auf 0:2 stellte. Beide Torschützen spielen übrigens beim kroatischen Klub Lok Zagreb (letzter Gegner von Rapid in CL-Quali).

Ernest Muci stellte in der 64. Minute gar auf 3:0 für die Gäste. Hannes Wolf verkürzte per Elfmeter zwar auf 1:3, doch nur kurz stellte Ernest Muci mit seinem zweiten Treffer auf 1:4. Adolf Selmani machte in der 89. Minute per Kopfball das 1:5-Debakel perfekt.

In der Tabelle bleibt Österreich hinter Tabellenführer England auf dem zweiten Rang.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media