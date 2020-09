Verletzungsupdate zu Martin Hinteregger, der beim Nations-League-Spiel gegen Norwegen ausgewechselt werden musste. "Die MR-Untersuchung hat keine Bänderverletzung ergeben, sondern eine starke Prellung des linken Sprunggelenks. Er wird am Sonntag versuchen zu trainieren. Ob ein Matcheinsatz am Montag möglich ist, wird sich kurzfristig entscheiden", gibt der ÖFB via Twitter bekannt.

Am Montag trifft das ÖFB-Team in Klagenfurt auf Rumänien (20:45 Uhr). Ob der Frankfurt-Legionär im zweiten Nations-League-Spiel auflaufen kann, wird sich wohl am Sonntag oder Montag zeigen.

von Ligaportal, Foto: SID