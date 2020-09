Irvin Cardona vom französischen Erstligisten Stade Brest gelang am Sonntag ein absolutes Traumtor, wenngleich diese Bezeichnung seinem Treffer wohl nicht einmal ansatzweise gerecht wird. Der 23-jährige Mittelstürmer erzielte im Auswärtsspiel gegen Dijon in der fünften Minute der Nachspielzeit ein Volleytor, das man in dieser Form wohl noch nie gesehen hat. Cardona verwandelte eine lange Flanke Richtung zweite Stange im Sprung direkt ins kurze Eck. Es war der Treffer zum 2:0-Endstand für die Gäste aus Brest.

von Ligaportal, Foto: Screenshot