In Deutschland bahnt sich ein Wechsel eines ÖFB-Kickers von der ersten in die zweite Bundesliga an. Wie Sport1 am Dienstagabend berichtet, steht Guido Burgstaller vor einem Transfer zum FC St. Pauli. Demnach soll der ehemalige Rapid-Kicker am Dienstag den Medizincheck beim Zweitligisten absolviert haben. Der 31-jährige Stürmer wurde noch vor der Entlassung von David Wagner aus dem Kader des FC Schalke 04 gestrichen.

"Burgi" absolvierte 119 Pflichtspiele für Schalke 04

Der gebürtige Villacher war im Jänner 2017 vom 1. FC Nürnberg zum FC Schalke 04 gewechselt, für den er seither 119 Pflichtspiele absolvierte. Burgstaller erzielte dabei 32 Tore und bereitete 13 Treffer vor. In Österreich kickte der Offensivmann für Wiener Neustadt und Rapid in der Bundesliga. Außerdem hat der 31-Jährige 25 Spiele für Österreichs A-Nationalteam auf seiner Vita vorzuweisen.

von Ligaportal, Foto: SID