Erik Hurtado hat in der MLS in den USA mit einem absoluten Prachttreffer aufgezeigt. Der 29-Jährige erzielte im Heimspiel seines Vereins Sporting Kansas City gegen Nashville SC ein herrliches Volleytor. In der Schlussviertelstunde des Spiels flankte Amadou Dia mit viel Gefühl in den Strafraum, wo Hurtado aus rund 14 Metern direkt abschloss und das Leder traumhaft im linken Eck versenkte.

STOP WHAT YOU'RE DOING & WATCH THIS ERIK HURTADO VOLLEY! 😱 #SKCvNSH pic.twitter.com/JcKcOW48rm — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2020

von Ligaportal, Foto: Screenshot