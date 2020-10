Ein brutaler Torjubel in der höchsten peruanischen Fußball-Liga sorgte in den letzten Stunden für Aufregung im Netz. Im Meisterschaftsspiel zwischen Club Cienciano gegen FC Carlos Stein erzielte der 19-jährige Aryan Romani den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand für die Gäste. Als der Youngster seinen herrlichen Treffer feierte, rauschte sein Mitspieler(!) Diego Manicero heran und sprang dem Torschützen mit einem Kung-Fu-Tritt in den Rücken - eine unfassbare Szene.

von Ligaportal, Foto: Screenshot