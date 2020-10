Hin und wieder brennen auch manchen Fußballern die Sicherungen durch, was dann des Öfteren zu brutalen Fouls führt. Was sich jedoch unlängst in einer unterklassigen Liga abgespielt hat, ist jenseits von Gut und Böse. So sprang ein Kicker mit voller Absicht und Wucht seinem Gegenspieler mit beiden gestreckten Beinen gegen das linke Knie. Darauf folgte eine wilde Schlägerei.

Das Brutalo-Foul im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot